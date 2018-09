BRASÍLIA (Reuters) - A Comissão de Infraestrutura (CI) e a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovaram nesta terça-feira pareceres sobre o projeto que trata da privatização de distribuidoras da Eletrobras .

Na CI, foi aprovado relatório do senador Eduardo Braga (MDB-AM), no qual sugere aprovação de uma emenda que travaria a venda da unidade da estatal no Amazonas, a mais deficitária das subsidiárias da elétrica.

Braga, que foi ministro de Minas e Energia no governo da presidente Dilma Rousseff, propõe, no parecer, que a Amazonas Distribuidora de Energia integre lista de empresas que não podem ser incluídas no Plano Nacional de Desestatização, na qual já constam o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.

O senador, que já se manifestou publicamente contrário ao projeto que busca facilitar a venda das distribuidoras, disse que sua emenda trata apenas da subsidiária do Amazonas porque a maior parte das outras empresas já foi privatizada.

Por outro lado, a CAE decidiu favoravelmente pelo parecer do senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), que defendia a necessidade de sua aprovação “urgentemente”. O senador chegou a apresentar seu relatório na manhã desta terça, mas concedeu vistas. Mais tarde, a comissão analisou o texto, que foi encaminhado ao plenário da Casa.

Bezerra Coelho, pai do ex-ministro de Minas e Energia e deputado Fernando Coelho Filho, afirmou que a aprovação do projeto “trará condições para o sucesso” da privatização da Amazonas Energia, cujo leilão foi agendado pela Eletrobras para 26 de setembro.

A estatal previa licitar a subsidiária no Amazonas antes, mas o plano foi adiado à espera de um aval do Senado ao projeto de lei.

A Eletrobras realizou leilões em julho e agosto para a venda de sua participação em distribuidoras no Piauí, Acre, Roraima e Rondônia.

A venda da Amazonas Energia tem leilão agendado para 26 de setembro, mas especialistas têm afirmado que o sucesso da licitação está diretamente associado à aprovação do texto de Bezerra no Senado.

A estatal só não tem cronograma previsto para a privatização da Ceal, do Alagoas, cuja negociação está travada por uma decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), após uma ação movida pelo governo alagoano.

(Reportagem de Luciano Costa; Reportagem adicional de Maria Carolina Marcello)