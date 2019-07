Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - A comissão especial da reforma da Previdência na Câmara marcou reunião para as 16h desta terça-feira, com previsão de apresentação da complementação de voto do relator Samuel Moreira (PSDB-SP), enquanto continuam as negociações com governadores sobre a inclusão de Estados e municípios na proposta.

A convocação da reunião foi confirmada pela assessoria do presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos (PL-AM).

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), recebe em sua residência oficial nesta manhã governadores, líderes partidários e o relator da proposta de reforma da Previdência para dar continuidade às negociações para a extensão das novas regras a Estados e municípios, um dos últimos pontos em aberto antes da votação do texto na comissão.

A expectativa, segundo o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), é de que Estados e municípios fiquem fora do relatório.

O presidente da comissão especial disse na segunda-feira acreditar que a proposta será votada pelo colegiado nesta semana, mas alertou que sempre há o risco de adiamento, uma vez que ainda há pontos em negociação.

Além da questão envolvendo os entes federativos, a aposentadoria de carreiras da segurança pública é outro ponto de tensão, de acordo com a assessoria do presidente do colegiado.