O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), criou ontem (3) comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) para investigar o uso de fake news nas eleições de 2018.

A CMPI foi proposta pelo deputado Alexandre Leite (DEM-SP), que reuniu assinaturas de 276 deputados e 48 senadores. A comissão terá prazo de 180 dias para investigar “denúncias de ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público, de cyberbulling, de uso de perfis falsos para influir sobre as eleições de 2018, de aliciamento de crianças para crimes de ódio e suicídio, e contra autoridades”.

A criação da CPMI se deu em sessão do Congresso Nacional após leitura do requerimento de criação da comissão no plenário. A instalação acontece com a indicação dos integrantes pelos partidos políticos. Ao todo, serão 15 deputados e 15 senadores.

Para além da discussão sobre as fake news, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal também aprovou ontem um requerimento para que o jornalista norte-americano Glenn Greenwald, responsável pelo site The Intercept Brasil, compareça à Casa e preste esclarecimentos sobre as mensagens vazadas entre o então juiz Sergio Moro e integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato.

O pedido foi protocolado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder da minoria. Ele diz que a divulgação das informações provocou repercussão nacional e internacional e precisa de esclarecimentos. "As reportagens (...) mostram a suposta troca de mensagens ocorridas entre essas autoridades, colocando em dúvida a imparcialidade sobre a atuação do juiz Sergio Moro, agora ministro da Justiça, nos processos criminais sob sua condução, assim como na dos procuradores envolvidos, entre eles Deltan Matinazzo Dallagnol", diz o requerimento.

O texto lembra que as reportagens mostram supostas orientações de procedimentos investigativos aos procuradores sobre a Lava Jato, o que infringe dispositivos da Constituição e do Código de Processo Penal. "A presença do autor dessas impactantes reportagens é fundamental para o esclarecimento de um assunto com enorme repercussão para o País”, dizia o relatório. No mês passado o jornalista também prestou esclarecimentos na Câmara dos Deputados.