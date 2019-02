A Câmara dos Deputados deverá instalar nos próximos dias uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as causas e os responsáveis pela ruptura da barragem da Vale em Brumadinho (MG).

O rompimento da barragem, que já é considerado o maior desastre ambiental do País, ocorreu no último dia 25 de janeiro e já causou a morte de 165 pessoas. Outras 155 seguem desaparecidas.

O despacho que determina a criação da CPI foi lido em Plenário ontem (13) e é assinado por Rodrigo Maia (DEM-RJ) na véspera. Agora a expectativa é que seja feito um debate geral em plenário, principalmente sobre as circunstâncias e as responsabilidades do desastre. Cumprida esta etapa, abre-se prazo para que líderes façam a indicação de nomes para integrar o colegiado.

Além disso, e esperado que os deputados proponham mudanças na política de segurança de barragens para aprimorar as regras gerais obrigatórias para construção e desativação de barragens de rejeitos de mineração.

A CPI foi sugerida por Joice Hasselmann (PSL-SP) e conta com a assinatura de outros 194 deputados, mais que o número mínimo de assinaturas exigido (171).

Ontem, a Comissão Externa de Brumadinho anunciou o convite feito para que o presidente da Vale, Fabio Schvartsman, e o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração (ANM), Victor Hugo Froner Bicca vá ao plenário da Câmara. Ambos são convidados e não são obrigados a comparecer. “Não podemos permitir que o que ocorreu em Mariana se repita sem que nenhum culpado seja punido”, diz Elcione Barbalho (MDB-PA), ao propor o convite a Schvartsman.