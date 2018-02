O Congresso Nacional retomou suas atividades ontem (6) com perspectivas cada vez mais remotas de aprovar a reforma da Previdência na data agendada para votação: após o Carnaval, a partir do dia 19.

O governo vai intensificar a temporada de caça aos votos, nas duas semanas que restam, com a seguinte estratégia: quem quiser sugerir alguma alteração no texto do relator da proposta, deputado Arthur Maia, precisa, ao mesmo tempo, garantir votos para aprovar o texto.

O relator deve apresentar o texto da proposta nesta quarta-feira (7) com mais três concessões aos aliados: sem alterações para os trabalhadores rurais; redução do tempo mínimo de contribuição para acesso aos benefícios, de 25 para 15 anos; e a manutenção da prestação continuada para pessoas idosas e deficientes físicos.

“Acabar com os privilégios do setor público é de suma importância”, disse Arthur Maia, defendendo os dois pontos inegociáveis: idade mínima para aposentadoria, com 62 anos para mulheres e 65 anos para mulheres, tanto para servidores públicos quanto para trabalhadores da iniciativa privada; e a unificação dos regimes de Previdência, para evitar distorções.

Já foi decidido um agrado à chamada bancada da bala, com a inclusão da pensão integral aos viúvos de policiais federais mortos em serviço. A medida, pelas contas do governo, deve render no máximo 21 votos. Poderia chegar a 30 votos, mas é resultado incerto porque alguns deles seguirão a posição contrária da orientação de seus partidos.

Apesar da série de “ajustes” ao texto original, entre os novos e antigos líderes da base aliada prevalecem dúvidas sobre a votação e até aprovação da matéria, principalmente se a fatura não for liquidada em fevereiro, fato que torna-se cada dia mais improvável.

Líder do PR, o deputado José Rocha (BA) disse ao DCI que acha difícil reverter a posição dos indecisos e dos contrários para conseguir os 308 votos necessários à aprovação da matéria na Câmara. Pelas contas do governo, faltam no mínimo 40 votos. “Vamos voltar após o Carnaval, temos o mês de março com as janelas partidárias para os candidatos que forem participar da eleição, depois vem abril com a desincompatibilização, então, você ter quórum não será fácil.”

Para o vice-líder do PSD, deputado paulista Herculano Passos, a aprovação da reforma previdenciária vai exigir muito diálogo com os parlamentares. "O nosso partido é um partido da base do governo e não está com uma grande maioria a fim de votar a reforma da Previdência", contabilizou.

Até a escolha do parlamentar para facilitar o entendimento do texto entre seus pares, deu errado: em vídeo veiculado pelo Whatsapp, o deputado Rogério Rosso (PSD-DF), um dos vice-líderes do governo, recomendou que o projeto seja discutido pelo próximo governo. E defende recuos aos servidores que ingressaram antes de 2003.

“Vamos debater a reforma e aguardar a proposta dos candidatos. A reforma da Previdência como está não tem maioria no Congresso!”, escreveu em um texto inserido no vídeo, que tem ao fundo o próprio Rosso tocando guitarra.

“Um governo eleito com uma maioria expressiva de votos, é claro, teria muito mais credibilidade para pautar o tema”, disse ao DCI uma das lideranças do PSDB na Câmara, deputado Izalci Lucas (DF). “Mas, o governo atual tentará de tudo”, acrescentou.

Mesmo que a Câmara aprove o projeto, eventualmente, a matéria não terá vida fácil no Senado. O presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE), avisou que, não vai fazer a votação no afogadilho, depois de 14 meses tramitando na Câmara. “O difícil é convencer os senadores que essa matéria, depois de passar um ano e dois meses na Câmara, vai chegar aqui de manhã e, sem nenhum direito a debate, sem nenhum direito a emendas, sem nenhum direito à discussão, via ser aprovada no mesmo dia.”

Até a data da votação, mais ajustes são previstos e devem ser apresentados pelos líderes da base aliada no dia da votação por meio de uma emenda chamada de aglutinativa. Uma das propostas será ampliar o limite para o acúmulo de pensão e aposentadoria (limitados no texto atual em dois salários mínimos). Além da criação de um sistema de transição para os servidores públicos que ingressaram antes de 2003.

Parlamentares ligados à base do governo acreditam que o Planalto estuda colocar no Congresso a culpa e a responsabilidade com as consequências da não aprovação da reforma. A estratégia tem irritado o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Segundo fontes da Câmara, ele pode agendar uma nova data para a apreciação da matéria neste ano.

Ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun (MDB-MS), também reage com irritação à falta de votos. Ele admite não ter o necessário para aprovação, mas insiste que o governo "só trabalha com o plano A", que é o de votar e aprovar a reforma da Previdência ainda em fevereiro. “É tudo ou tudo”, disse, ao apontar a imprensa como "aliado importante " no sentido de melhor esclarecer a necessidade da reforma da Previdência.