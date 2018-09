As intenções de voto do governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori (MDB), subiram de 19% em meados de agosto para 25% agora em setembro, de acordo com levantamento do instituto Datafolha, divulgado na noite desta quinta-feira, 6.

Eduardo Leite (PSDB) aparece em segundo lugar, com 18%. Na pesquisa anterior, ele pontuou 8%. Empatado tecnicamente com o tucano, Miguel Rossetto (PT) subiu de 8% para 14%.

Jairo Jorge (PDT) oscilou de 6% para 8%. Julio Flores (PSTU) foi de 4% para 3%. Mantiveram-se com 2% Mateus Bandeira (NOVO) e Roberto Robaina (PSOL). Paulo de Oliveira Medeiros (PCO) não pontuou em nenhum dos dois levantamentos.

O número de brancos e nulos caiu de 28% para 14%. Não souberam ou não opinaram passaram de 22% para 14%.

A pesquisa foi encomendada pelo Grupo RBS - RBS Participações S/A. A margem de erro é de três pontos porcentuais. Foram ouvidos 1.008 eleitores entre 3 e 5 de setembro, em 65 municípios gaúchos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TRE com o número RS-04704/2018 e no TSE sob o protocolo BR-06240/2018.