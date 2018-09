As intenções de voto ao candidato do MDB ao governo de São Paulo, Paulo Skaf, subiram de 20% em agosto para 23% agora e ele passou a empatar tecnicamente com João Doria (PSDB), que se manteve com 25%. Os números são da pesquisa Datafolha, que foi divulgada na noite desta quinta-feira, 6.

Na sequência, o atual governador Marcio França (PSB) subiu de 4% para 8%. Ele aparece tecnicamente empatado com Luiz Marinho (PT), que oscilou de 4% para 5%.

A candidata Professora Lisete Arelaro (PSOL) e o Major Costa e Silva (DC) aparecem ambos com 2%, mesmo índice da pesquisa anterior.

Com 1% cada, a pesquisa mostra Toninho Ferreira (PSTU), Marcelo Candido (PDT), professor Claudio Fernando (PMN), Rodrigo Tavares (PRTB), professor Claudio Fernando (PMN) e Rogerio Chequer (Novo). Este é o mesmo índice da pesquisa anterior.

Nos dois levantamentos, Edson Dorta (PCO) não pontuou.

O total de brancos, nulos e nenhum caiu de 26% para 22%. Os que não souberam ou não opinaram oscilaram de 11% para 8%.

A pesquisa tem margem de erro de dois pontos porcentuais. Foram ouvidos 2.018 eleitores em 50 cidades entre 20 e 21 de agosto. O nível de confiança é de 95%. O registro no TRE é o SP-08612/2018 e no TSE é o BR-04023/2018.