A TV Gazeta retirou o púlpito vazio reservado ao candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, no debate deste domingo, promovido por Estadão/TV Gazeta/Jovem Pan/Twitter, em São Paulo. Conforme explicação no início do debate, há pouco, a retirada aconteceu após solicitação dos concorrentes de Bolsonaro.

Bolsonaro sofreu um atentado na última quinta-feira, 6, durante evento de campanha em Juiz de Fora (MG).