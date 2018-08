O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu pedir a seus advogados que retirem uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) que busca sua liberdade, diante da possibilidade que a Corte julgue na mesma matéria a inelegibilidade do petista.

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, hoje candidato a vice de Lula, explicou em Curitiba que o petista não quis correr esse risco porque deseja que a chapa presidencial seja registrada no dia 15 com seu nome.

“É um pedido de liberdade, só que a impressão que causou, pelas declarações, é de que ia ser usado esse expediente no pedido de liberdade para julgar a elegibilidade, o que não constava do pedido”, disse Haddad em Curitiba a jornalistas, após visitar Lula com a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann.

“Então, para não correr risco, e o Lula sempre deixou claro ‘eu não troco a minha dignidade pela liberdade’, ele está retirando esse pedido hoje, porque a dignidade dele é mais importante do que a liberdade nesse momento, e para deixar claro que no dia 15, como nós anunciamos, nós vamos levar a registro a nossa chapa, que foi homologada ontem.”

Na semana passada, o ministro do STF relator da ação, Edson Fachin, sugeriu que seria melhor que a corte definisse a situação de Lula antes do prazo final para o registro das candidaturas, dia 15. A partir daí passou-se a especular que o Supremo poderia aproveitar para julgar juntamente com o pedido de liberdade a inelegibilidade do ex-presidente.

Lula está preso desde abril, cumprindo pena por corrupção e lavagem de dinheiro. Como foi condenado em segunda instância, a expectativa é que sua candidatura seja barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como ficha-suja.

Um dia após anunciar Haddad como vice de Lula, a coordenação da campanha começou a organizar suas estratégias de mobilização. No primeiro dia como vice, Haddad viajou a Curitiba para visitar o ex-presidente. Ele já gravou vídeos para candidatos nos Estados e começou a ser apresentado como a “voz” de Lula na campanha. Os vídeos, gravados por Haddad no domingo (5), enquanto o PT preparava o anúncio, começaram a ser publicados nas redes sociais.

“Podem preparar as armas aí, começar bater a espada e o escudo que o Lulinha vai chegar junto”, disse ele em um vídeo para a Juventude do PT.