Após mais de seis meses de indecisão, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decidiu, por unanimidade, ontem (22) cassar o mandato do deputado Paulo Maluf (PP-SP).

De acordo com o corregedor da Casa, deputado Evandro Gussi (PV-SP), não há possibilidade de Maluf recorrer da decisão. Entretanto, um dos advogados de Maluf, Marcelo Turbay, disse que avaliará a possibilidade de entrar com um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) questionando a decisão.

Aos 86 anos, Maluf cumpre prisão domiciliar em São Paulo por ter sido condenado, em maio de 2017, pelo STF por crime de lavagem de dinheiro a sete anos, nove meses e dez dias de prisão. Ele foi acusado pelo Ministério Público (MP) de ter desviado dinheiro público da Prefeitura de São Paulo quando esteve à frente da gestão da capital paulista, entre 1993 e 1996.

Em fevereiro, o ministro do Supremo Edson Fachin determinou à Mesa Diretora da Câmara que cassasse o mandato de Maluf por entender que, preso, ele não poderia comparecer às sessões ordinárias da Casa. Maluf, no entanto, foi afastado pelo colegiado e o seu suplente, o deputado Junji Abe (PSD-SP), tomou posse.

Pela Constituição, um parlamentar que faltar a um terço das sessões perde o mandato por decisão da Mesa Diretora, sem necessidade do caso passar por análise do plenário. Mas, como Maluf foi afastado, criou-se uma dúvida jurídica entre os integrantes da Mesa: eles entendiam que neste caso a decisão deveria passar pelo plenário da Câmara.

O dilema, segundo Gussi, foi o de “ofender a autonomia do Parlamento” ou descumprir “uma decisão do Supremo”. “O que a Mesa decidiu foi a ofensa menor", disse. Para ele, a imposição do STF criou um "constrangimento institucional". "Na sentença penal condenatória transitada e julgada, a Constituição é clara ao estabelecer que tem de ser julgada pelo plenário", disse. "No entanto, há uma decisão da mais alta Corte e o que a Câmara faz agora é contribuir para a estabilidade institucional do País, que já se encontra de tal maneira conturbada", completou.

Em nota, os advogados de defesa de Maluf, Antônio Carlos de Almeida Castro e Marcelo Turbay, afirmaram que a decisão da Mesa Diretora abre um "sério e perigoso precedente, que ataca o próprio texto da Constituição". "O Legislativo sai hoje menor desse episódio, lamentavelmente. O momento é grave. Temos um Legislativo acuado pelo fato dos seus principais líderes estarem sendo investigados. Devem ser, pois ninguém está acima da lei. Mas a investigação sem prazo, indefinida e desproporcional é um ataque e uma indevida criminalização da política e dá ao Ministério Público o domínio da pauta nacional. Além disso, com um Poder Executivo absolutamente desconectado da sociedade, sem legitimidade, estamos vivendo um super Judiciário, que envereda por um ativismo perigoso", diz o texto.

Na semana passada, Maluf conseguir postergar a decisão da Mesa ao pedir mais uma semana de prazo para pensar sobre possível renúncia. Ontem, no entanto, ele comunicou aos seus pares que não abriria mão do seu mandato de deputado.