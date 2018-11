Os deputados eleitos do PSL querem ter mais participação na construção do governo de Jair Bolsonaro. Segundo a deputada eleita pela legenda Joice Hasselman, o grupo reclamou que não está sendo ouvido pelo novo governo e pediu um canal de diálogo direto com o próximo presidente da República.

Uma reunião entre Eduardo Bolsonaro, nomeado o porta-voz do grupo, e o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi agendada para esta quinta-feira, 22, para tratar dessa questão. Joice participou da reunião realizada na tarde desta quarta-feira, 21, em Brasília, para os novos eleitos do partido. O encontro já acabou.

Ela disse que Bolsonaro não vai ficar negociando cargos e que seria interessante que o presidente da Câmara fosse de outro partido que não o PSL. Sobre o encontro, ela disse que as palavras do presidente eleito durante a reunião foram de ânimo e que ele pediu ajuda para mudar o País com o Congresso.