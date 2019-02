A pedido da Promotoria de Maurilândia, o Tribunal de Justiça de Goiás decretou prisão temporária do prefeito de Castelândia, Marcos Antônio Carlos (PSD); do ex-presidente da Câmara Municipal, Izaac Lopes de Oliveira, o Izaac Pinguinha (PPS), do secretário de Transportes do município, Gustavo Campos dos Santos; e dos empresários Iris Domingos da Costa e Gilberto de Almeida Leles, que estão presos desde a manhã desta segunda-feira, 18.

A Operação Nova Geração foi deflagrada pela manhã, com a participação do Centro de Inteligência (CI) do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), e cumpriu mandados de busca e apreensão na Prefeitura e Câmara do município, além dos escritórios dos empresários.

Castelândia tem 3,5 mil habitantes e fica a 220 quilômetros da capital de Goiás, Goiânia. A região é considerada um município desde 1991.

As informações foram divulgadas pela Promotoria de Goiás.

Segundo a Promotoria, "a Nova Geração é consequência da Operação 5ª Geração, realizada no fim do ano passado em Cachoeira Dourada".

O Ministério Público afirma que "detectou que o mesmo esquema de desvio de recursos públicos, por intermédio do pagamento de propina, estava sendo utilizado em Castelândia, com o envolvimento dos dois empresários". "As investigações da promotoria de Maurilândia e do CI apontaram que a partir de janeiro de 2017, quando Marcos Antônio Carlos e Izaac de Oliveira assumiram seus mandados a empresa Conduta Assessoria foi contratada pelo município pelo valor mensal de R$ 17.212,00, e a Goiás Técnica Contábil, pela Câmara, por R$ 3 mil. Parte desses valores eram devolvidos para os agentes públicos, apontam as investigações."

"As análises de dados bancários mostraram que o prefeito de Castelândia e o secretário de Transportes foram beneficiados por transações bancárias efetuadas entre 2016 e 2018 pela empresa Conduta Assessoria e por Iris da Costa. Há suspeita também de a empresa Drogaria Saúde, que tem o secretário Gustavo dos Santos como um de seus sócios, pode ter sido beneficiada com recursos da prefeitura, de forma ilícita, por meio do Fundo Municipal de Saúde", diz a Promotoria.

O mandado de prisão foi expedido pela desembargadora Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos. Segundo ela, os fatos apurados até o momento revelam a necessidade da prisão para garantir a regularidade das investigações promovidas pelo Ministério Público.

Explicou ainda que a permanência dos investigados em liberdade poderá interferir no trabalho de investigação ocultando ou destruindo documentos e outras provas relevantes, bem como manipular informações para tumultuar a investigação.

Operação

A Operação Nova Geração foi deflagrada na manhã desta segunda-feira. Participam integrantes da Promotoria de Maurilândia e do CI, com apoio da Polícia Civil. Foram apreendidos documentos e equipamentos no gabinete e na casa do prefeito Marcos Antônio Carlos; na Droga Saúde e na Droga Líder; no gabinete da Câmara e na casa do vereador Izaac Lopes de Oliveira; na residência de Pedro Antônio de Oliveira.

Os empresários Iris Domingos da Costa e Gilberto de Almeida Leles prestaram depoimento no MP-GO e foram presos. Os demais envolvidos estão foragidos.

Até o fechamento deste texto, a reportagem não havia obtido o posicionamento das defesas dos citados.