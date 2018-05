Pré-candidato ao governo paulista, o ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) trava com o governador Márcio França (PSB), candidato à reeleição, uma disputa por adesões partidárias para formar o maior tempo de TV no horário eleitoral gratuito.

Doria anuncia nesta terça-feira, 22, em um ato político na capital o apoio do pequeno PTC (Partido Trabalhista Cristão). A coligação do tucano também conta com o PSD, que tem uma das maiores bancadas da Câmara (e é um dos maiores tempos de TV).

França, por sua vez, já fechou com PR, PPS, Solidariedade, Podemos, Avante, PUS, PSC, PRP e PPL. O governador paulista mantém negociação avançada com o PCdoB e PDT, que também são assediados pelo PT, que lançou Luiz Marinho na disputa.

O PSOL terá candidatura própria, já lançada. E o MDB, que lançou sozinho o empresário Paulo Skaf na eleição, disputa com França e Doria o apoio de duas legendas grandes, que estão negociando em bloco: PP e DEM. O DEM quer emplacar Rodrigo Garcia como vice em uma chapa competitiva. O governador paulista teria "20 minutos" no programa eleitoral na TV.