A economista responsável pelo plano de governo do candidato Alvaro Dias (Podemos), Ana Paula de Oliveira, disse nesta quarta-feira, 15, que um eventual governo do partido irá focar em 19 metas para desenvolver o País. "Desenvolvemos um plano de 19 metas, com políticas públicas essenciais que apontam para onde vai o País", afirmou, durante debate com economistas de presidenciáveis promovido pelo Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE), em conjunto com a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap) e com a Ordem dos Economistas do Brasil (OEB) em São Paulo.

Para alcançar tais metas, a economista disse que a primeira etapa é sanar as contas públicas.

Segundo Ana Paula, o objetivo é criar 10 milhões de empregos em 4 anos e alcançar um crescimento anual de 5%.