O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira, 18, que seu filho Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) é "maior de idade" e "decide o futuro dele". Bolsonaro havia sido questionado por jornalistas se prefere o "filho 03" no cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos ou na liderança do PSL na Câmara dos Deputados.

Em meio à crise interna no PSL, Bolsonaro atuou diretamente nesta semana para substituir Delegado Waldir (PSL-GO) por Eduardo na liderança da legenda na Câmara. A atuação de Bolsonaro deixou em suspenso a possibilidade de o deputado assumir a embaixada.

O presidente indicou o filho ao cargo há três meses, mas até agora a intenção não foi formalizada. Para ser confirmado embaixador, Eduardo precisa ser sabatinado e aprovado pelo Senado. Como não há segurança no Planalto sobre o apoio ao nome entre os senadores, o cargo na Câmara seria uma "saída honrosa", segundo auxiliares do presidente.

Bolsonaro disse ainda, nesta sexta que não poderia cancelar a viagem à Ásia por causa da crise no partido. "Você quer que eu cancele a viagem pro Japão, pra China, pros Emirados Árabes e fique aqui?", afirmou. As declarações foram feitas em frente ao Palácio da Alvorada, no fim da tarde, onde o presidente costuma parar para tirar selfies com fãs e conversar com a imprensa.