Pesquisa Ipespe para presidente aponta vitória de Lula em 2022

A pesquisa Ipespe para presidente, do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), divulgada na quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2022, aponta que Luís Inácio Lula da Silva (PT) tem a preferência dos votos para presidente nas eleições de 2022.

O levantamento foi encomendado pela XP Investimentos e contou com mil eleitores brasileiros entre os dias 24 e 25 de janeiro. O índice de confiança de 95,5% com margem de erro de 3,2 pontos percentuais.

Pesquisa Ipespe para presidente – primeiro turno

Em um cenário com Sergio Moro, para o primeiro turno, a nova pesquisa do Ipespe manteve os 44% das intenções de voto no ex-presidente Lula, contra 24% no atual presidente Jair Bolsonaro (PL), mesmos números divulgados no levantamento divulgado no dia 14 de janeiro.

A mudança, no entanto, ficou por conta de Ciro Gomes (PDT) e Sérgio Moro (Podemos), que agora contabilizaram 8% das intenções de voto e, por isso, aparecem empatados em terceiro lugar. Na sequência, vêm João Doria (PSDB), com 2%. Simone Tebet (MDB), Rodrigo Pacheco (PSD) e Alessandro Cieira (Cidadania) aparecem com 1% das intenções de voto e o pré-candidato do Novo, Felipe d’Avila não pontuou.

8% dos eleitores entrevistados na pesquisa do Ipespe disseram que não votariam em nenhum dos possíveis candidatos para presidente, anulariam ou votariam em branco. Os indecisos somam 4%. Confira os números do levantamento:

Cenário 1 (com Sergio Moro)

Lula (PT) – 44%

Bolsonaro (PL) – 24%

Moro (Podemos) 8%

Ciro Gomes (PDT) – 8%

João Doria (PSDB) – 2%

Simone Tebet (MDB) – 1%

Alessandro Vieira (Cidadania) – 1%

Rodrigo Pacheco (PSD) – 1%

Felipe D’Ávilla (Novo) – 0%

Nenhum/Brancos/Nulos – 8%

Indecisos – 4%

Cenário 2 (sem Sergio Moro)

Lula (PT) – 44%

Bolsonaro (PL) – 26%

Ciro Gomes (PDT) – 9%

João Doria (PSDB) – 4%

Simone Tebet (MDB) – 1%

Alessandro Vieira (Cidadania) – 1%

Rodrigo Pacheco (PSD) – 1%

Felipe D’Àvilla (Novo) – 1%

Nenhum/Brancos/Nulos – 10%

Indecisos – 4%

Pesquisa Ipespe para presidente – segundo turno

Já para o segundo turno, a pesquisa do Ipespe simulou sete cenários diferentes para a disputa ao cargo de presidente. Em todos eles, Lula venceria. Jair Bolsonaro não ficou à frente de nenhum candidato no caso de um segundo turno. Confira os cenários simulados pelo instituto os resultados, de acordo com as intenções de voto:

Cenário 1 (Lula x Bolsonaro)

Lula (PT) – 54%

Bolsonaro (PL) – 30%

Nenhum/Brancos/Nulos/Indecisos – 16%

Cenário 2 (Lula x Moro)

Lula (PT) – 50%

Sergio Moro (Podemos) – 31%

Nenhum/Brancos/Nulos/Indecisos – 19%

Cenário 3 (Lula x Ciro)

Lula (PT) – 51%

Ciro Gomes (PDT) – 25%

Nenhum/Brancos/Nulos/Indecisos – 24%

Cenário 4 (Lula x Doria)

Lula (PT) – 52%

João Doria (PSDB) – 19%

Nenhum/Brancos/Nulos/Indecisos – 29%

Cenário 5 (Ciro x Bolsonaro)

Ciro Gomes (PDT) – 45%

Jair Bolsonaro (PL) – 33%

Nenhum/Brancos/Nulos/Indecisos – 22%

Cenário 6 (Doria x Bolsonaro)

João Doria (PSDB) – 42%

Jair Bolsonaro (PL) – 33%

Nenhum/Brancos/Nulos/Indecisos – 25%

Cenário 7 (Moro x Bolsonaro)

Sergio Moro (Podemos) – 35%

Jair Bolsonaro (PL) – 28%

Nenhum/Brancos/Nulos/Indecisos – 37%

Avaliação do atual governo

A pesquisa do Ipespe também perguntou aos eleitores a opinião sobre o governo do presidente Bolsonaro. 55% consideram ruim ou péssimo; 23% avaliam como ótimo ou bom e 21% como regular. Já em relação à economia, 65% reprovam o governo, contra 26% que acreditam que a economia do país está no caminho certo. Os eleitores foram entrevistados por telefone e o levantamento registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).