BRASÍLIA (Reuters) - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta quarta-feira um balanço no qual 147,3 milhões de brasileiros estarão aptos a votar para eleger o novo presidente da República, governador, dois senadores e os deputados federais e estaduais ou distritais em cada um dos 26 Estados e no Distrito Federal.

Os números constam do Cadastro Eleitoral, um banco de dados com informações do eleitorado brasileiro até o dia 9 de maio, que está disponibilizado na página da internet do TSE. O anúncio desse cadastro foi feito pelo presidente da corte eleitoral, o ministro Luiz Fux.

As estatísticas mostram que houve um aumento de 3,14 por cento do tamanho do eleitorado em relação à última eleição geral, de 2014. Na ocasião, 142,8 milhões brasileiros poderiam votar.

O presidente do TSE destacou a maior presença das mulheres no eleitorado nacional. São 77,3 milhões de eleitoras, ante 69,9 milhões de representantes do gênero masculino.

Em sua fala, Fux disse ter assumido o comando do TSE para um "mandato curto" e que vai se despedir antes das eleições -a corte será comandada no pleito pela ministra Rosa Weber. Mais uma vez, ele elogiou a importância do "jornalismo profissional" na cobertura dos acontecimentos do país.

(Por Ricardo Brito)