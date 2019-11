O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), que está cumprindo agenda em Brasília, encaminhou dois ofícios para tentar viabilizar uma audiência com o presidente Jair Bolsonaro. Witzel enviou pedido de encontro ao gabinete da Presidência e também ao ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Oficialmente, o motivo da reunião seria tratar de assuntos relacionados ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e questões envolvendo saúde e segurança.

A relação entre o governador e o presidente se deteriorou nos últimos meses. Bolsonaro acusa Witzel de vazar informações do caso Marielle Franco - cujo inquérito corre em sigilo - para atingi-lo. Na sexta-feira, 22, o presidente da República afirmou, em visita ao Rio, que o governador precisaria ter "humildade" e procurá-lo para uma conversa.

Nos ofícios, assinados pelo governador na segunda-feira, 25, Witzel afirma ser "imperioso discutir o avanço e o esforço que o Estado do Rio de Janeiro vem adotando para o cumprimento das regras" do RRF. Em outro trecho, o chefe do Executivo estadual também declara que "houve uma escalada na violência pública" no Rio nos últimos anos.

Outros assuntos que o governador pretende discutir com o presidente é um plano de manutenção e segurança para o Arco Metropolitano e o repasse da gestão de dois hospitais federais - o Hospital dos Servidores e o Hospital Federal de Ipanema - ao governo estadual.