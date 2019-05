O deputado Elmar Nascimento (DEM-BA) usou boa parte de sua fala na convenção do partido que ocorre nesta quinta-feira, 30, em Brasília para elogiar o colega Rodrigo Maia (DEM-RJ) no comando da Câmara e na articulação com vários outros atores da política.

Nascimento disse que Maia, tanto em gestões anteriores quanto na atual, emergiu como uma importante liderança, mostrando "capacidade de dialogar com partidos da direita e da esquerda para colocar a boa política em primeiro lugar".

Para Nascimento, foi Rodrigo Maia quem identificou a necessidade do Poder Legislativo assumir protagonismo na busca de soluções para fazer o Brasil andar. "Rodrigo teve a capacidade, na base do diálogo, de conversar com todos os partidos de centro para identificar que dentro desse projeto no Parlamento, nós precisaríamos de uma pacto nacional, pelo diálogo, pelo equilíbrio, pela moderação que faça que o País saia desse legado nocivo do PT".

O deputado atribuiu ainda a Maia ações para o fortalecimento do partido e para o distanciamento da legenda do chamado "Centrão", bloco de partidos que tem sido criticado por segmentos da sociedade por atrapalhar iniciativas do governo. "Se existiu algum dia na nossa história, nos termos pejorativos que são citados, a palavra centrão, esse centrão foi destruído exatamente pelo deputado Rodrigo Maia", disse Nascimento, recebendo aplausos.

Ao final do discurso, Nascimento disse que, sob a liderança de Rodrigo Maia, na Câmara, e de Davi Alcolumbre (DEM-AP), no Senado, além dos ministros que fazem parte do governo, o partido dará sua contribuição para a aprovação das reformas e das medidas que ajudarão o País a crescer e a combater desigualdades.