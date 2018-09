Candidato à reeleição, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), interrompeu a campanha no Ceará e retornou a Brasília nesta terça-feira, 4, para conduzir a primeira sessão do Senado em quase um mês. Na pauta do "esforço concentrado", como os parlamentares chamam a interrupção na campanha para votar propostas no Congresso, Eunício incluiu um empréstimo de R$ 320 milhões para uma cidade cearense, seu reduto eleitoral. A medida foi aprova nesta tarde no Plenário do Senado.

Responsável por definir a pauta de votações, Eunício aproveitou para promover, pelas redes sociais, seu papel de protagonismo em fazer o empréstimo avançar. "Bom dia, amigos! Estou em Brasília para mais um esforço concentrado do Congresso. Votaremos matérias de grande interesse para o País e também para o Ceará, como os 320 milhões de reais que irão para Caucaia", disse o senador em vídeo.

O próprio presidente do Senado articulou a votação da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) pela manhã para que pudessem votá-la agora no plenário, o que não é usual.