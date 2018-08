Com a missão de definir a posição oficial do partido para as eleições nacional de 2018, o PSB iniciou na manhã deste domingo, 5, a convenção nacional do partido, em Brasília.

Com fortes resistências internas, a sigla deverá oficializar a decisão de não formar coligações nas chapas à Presidência da República, liberando seus candidatos estaduais a apoiar quem quiserem.

O presidente da sigla, Carlos Siqueira, lembrou que o partido tentou ter um candidato próprio, com a indicação do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa mas, diante da sua negação, a sigla ficou "sem opção".

Com posição contrária, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, defendeu que o partido apoie formalmente a candidatura de Ciro Gomes, do PDT, e integre sua coligação.

A decisão oficial do partido será definida por votação em que os convencionais da sigla definirão qual das duas posições será adotada.