O candidato do PDT à Presidência da República nas eleições 2018, Ciro Gomes, tenta atrair o apoio do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS), que classificou como “um dos melhores prefeitos” do País. Ciro, no entanto, afirmou ainda ser cedo para saber se o acordo vai acontecer.

Ciro fez campanha durante dois dias em Minas Gerais. Na terça-feira (28), esteve em Lavras, sul de Minas, para lançamento de campanha de aliados à Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados. Nesta quarta-feira, (29), fez campanha no Mercado Central, em Belo Horizonte.

O pedetista disse que, se eleito, vai reestruturar a dívida dos Estados, priorizando Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. “É preciso achar uma equação para o calote da Lei Kandir que esses Estados sofreram bastante”, disse o presidenciável do PDT. /Estadão Conteúdo