O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a disputa nacional no Estado de São Paulo com 21,8% das intenções de voto no cenário em que o petista é listado como uma das opções, segundo a mais nova pesquisa realizada no Estado de São Paulo pelo instituto MDA em parceria com a Confederação Nacional do Transporte (CNT). Em segundo lugar, em situação de empate técnico, vem o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, 18,4%.

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) aparece em terceiro colocado, também em situação de empate com Bolsonaro, com 14,0%. Logo atrás, vem Marina Silva (Rede), com 6,7% das preferências. Ciro Gomes (PDT) e Álvaro Dias completam os primeiro cinco colocados com 5,0% e 1,4, respectivamente. Manuela D'Ávila, que saiu da disputa, apareceu com 1,3%.

Brancos e nulos somaram 17,0%. Indecisos ficaram em 9,8%.

A pesquisa da CNT (Confederação Nacional do Transporte), em parceria com a MDA, sobre intenções de voto para presidente da República, governador e senador em São Paulo, está registrada no TSE sob o número SP-04729/2018. Foram realizadas 2.002 entrevistas, distribuídas em 75 municípios de todas as regiões do Estado, entre os dias 2 e 5 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, considerando o nível de confiança de 95%.