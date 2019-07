Ao ser condecorado pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), na sexta-feira, dia 28, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, assegurou que não desistirá da “missão” dada a ele pelo presidente Jair Bolsonaro.

O ministro agradeceu o apoio que tem recebido do presidente em meio ao que chamou de “falso escândalo” das supostas mensagens trocadas entre ele e procuradores da Lava Jato, divulgadas pelo site The Intercept Brasil.

Moro também disse que a Lava Jato, da qual foi juiz responsável em Curitiba, realizou avanços no padrão de impunidade que existia no País, mas está sob a constante “sombra do retrocesso”. Ele nega ter cometido quaisquer irregularidades. / Agências