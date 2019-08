O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, nomes de três diplomatas de carreira para ocupar cargos de embaixador na Indonésia, Líbano e Turquia. As mensagens estão publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 1º de agosto.

Para a embaixada do Brasil na Indonésia, o governo está indicando o nome de José Amir da Costa Dornelles. Hermano Telles Ribeiro está sendo indicado o cargo de embaixador do Brasil junto ao Líbano. Também de carreira, Carlos Ricardo Martins Ceglia está sendo indicado para o cargo de embaixador do Brasil na Turquia.

Os nomes devem ser apreciados pela Comissão de Relações Exteriores do Senado e ainda submetidos ao plenário da Casa.