(Reuters) - O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou nesta quinta-feira que Estados em recuperação fiscal, como o Rio de Janeiro, poderão ser impedidos de acessar a linha de financiamento no valor de 42 bilhões de reais que o governo federal anunciou para ações na área da segurança pública.

Segundo Jungmann, a palavra final sobre o aval para o repasse desses recursos será do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da equipe econômica.

"Quem vai dizer se é possível ou não é a equipe econômica ou o banco, que é um banco que tem a menor inadimplência de todos os bancos públicos", disse ele, em entrevista coletiva após a reunião no Palácio do Planalto comandada pelo presidente Michel Temer com a presença de governadores e outras autoridades.

Presente à entrevista, o presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, afirmou que a linha de crédito para a área de segurança pública ainda não foi aprovada pela diretoria da instituição, uma vez que esse programa foi delineado com "urgência".

Castro admitiu que há "algumas restrições que precisam ser superadas". Ele afirmou que uma das ideias é usar um "pouco de criatividade" para superar essas restrições, como um eventual repasse para outros órgãos públicos vinculados a um respectivo Estado que esteja com pendências para terem acesso a crédito.

"Ninguém está falando em afrouxar a regra", frisou o presidente do BNDES, para quem nem mesmo esses recursos adicionais do banco vão resolver o problema da segurança pública.

(Reportagem de Ricardo Brito e Lisandra Paraguassu)