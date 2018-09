O candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) publicou na tarde desta sexta-feira, 7, duas mensagens no Twitter. Na primeira, ele diz: "Estou bem e me recuperando!" Na sequência, ele escreveu: "Agradeço do fundo do meu coração a Deus, minha esposa e filhos, que estão ao meu lado, aos médicos que cuidam de mim e que são essenciais para que eu pudesse continuar com vocês aqui na terra, e a todos pelo apoio e orações!"

O presidenciável está internado desde a manhã de hoje no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde se recupera da facada no abdômen que recebeu durante ato de campanha ontem, em Juiz de Fora (MG).