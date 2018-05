BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), disse que a Casa irá votar nesta terça-feira o projeto de reoneração sem alterações sobre o texto aprovado na semana passada na Câmara, para evitar que a medida tenha que ser votada novamente pelos deputados.

Em rápida entrevista a jornalistas, Eunício disse que o objetivo é garantir o corte de 0,46 real no litro do diesel e que o governo poderá substituir as fontes para essa redução por meio de um decreto, se assim desejar.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)