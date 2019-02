O ex-deputado federal por São Paulo Carlos Apolinário morreu na madrugada desta sexta-feira, 15, na capital do Estado, aos 66 anos de idade. Ele lutava contra um câncer desde fevereiro de 2017. O corpo será velado na Assembleia Legislativa do Estado (Alesp) até 15h e será enterrado na tarde desta sexta no Cemitério do Morumbi.

Liderança evangélica e dono da Rádio Vida, Apolinário foi deputado estadual por três mandatos consecutivos, de 1983 até 1994, quando se elegeu deputado federal. Em 2000, foi para a Câmara Municipal da capital paulista e, depois, foi reeleito nos pleitos de 2004 e 2008. Também foi candidato a governador de São Paulo em 2006 pelo PDT.