O ex-governador de São Paulo Luiz Antônio Fleury Filho já está na convenção do MDB na capital paulista, que acontece neste sábado (28). Na chegada, ele comentou brevemente sobre a falta de alianças do MDB. “Antes só do que mal acompanhado”.

Fleury, que é delegado do partido e não concorre a nenhum cargo nessa eleição, diz que a legenda aguardará a resposta da senadora Marta Suplicy (MDB-SP) sobre concorrer ao Senado até o dia 5. “Se ela quiser, será candidata”, disse.

Hoje (28), na convenção, o partido irá oficializar apenas uma das vagas ao Senado, a da presidente do MDB Afro, Maria Aparecida Pinto, a Cidinha. A presença de Marta na convenção ainda não foi confirmada.