A família do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) acredita que o candidato possa retomar ao menos em parte suas atividades de campanha antes de 7 de outubro, data da realização do primeiro turno das eleições. A afirmação foi feita pelo filho do candidato, Eduardo Bolsonaro, que falou à imprensa em frente ao Hospital Israelita Albert Einstein, onde o candidato do PSL está internado, se recuperando de um ataque a faca sofrido na última quinta-feira, 6.

Segundo o filho e deputado federal pelo PSL, a expectativa é que Jair Bolsonaro possa participar de alguma ação e possa voltar a falar sobre a campanha.

Ele disse que o pai se recupera bem, mas que a prioridade no momento tem sido permitir que Jair Bolsonaro descanse e que o foco no momento não é a campanha. Eduardo afirmou ter conversado apenas brevemente com o pai e disse que Jair Bolsonaro ainda fala pouco após o trauma do ataque.

Eduardo Bolsonaro defendeu ainda a comunicação feita pela campanha e família nas redes sociais. Segundo ele, a tendência é que seu pai use a internet para se pronunciar.

O filho de Bolsonaro falou ainda sobre as investigações a respeito da autoria do ataque. Para ele, é difícil imaginar que o suspeito tenha agido sozinho.