O candidato a vice-presidente na chapa petista, Fernando Haddad, desembarca nesta terça-feira, 21, em Salvador, onde participa de uma caminhada pelas ruas da Liberdade, um dos maiores bairros negros da América Latina. A capital baiana é a primeira parada de uma semana em que o ex-prefeito de São Paulo, apontado como provável substituto em caso de impugnação da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva - condenado em segunda instância e preso em Curitiba -, vai se dedicar a se tornar mais conhecido entre os eleitores nordestinos.

Em Salvador, Haddad será recebido pelo governador da Bahia, Rui Costa (PT), que tentará a reeleição, e pelo ex-governador Jaques Wagner, candidato a senador na chapa petista. Haddad também visitará os Estados de Sergipe (quarta-feira), Paraíba (quinta-feira), Rio Grande do Norte (sexta-feira) e Maranhão (sábado). Visitas a Pernambuco, Ceará e Alagoas acontecerão na semana que vem, em datas que ainda serão definidas.

A Bahia será o segundo Estado do Nordeste a ser visitado em uma semana por Haddad. Na sexta-feira, 17, o ex-prefeito de São Paulo esteve em Teresina, no Piauí.

O objetivo das viagens, de acordo com o ex-presidente do PT da Bahia Jonas Paulo, responsável pela agenda de Haddad no Nordeste, é tornar o ex-prefeito conhecido na região, considerada o "celeiro" dos votos petistas. No papel de porta-voz de Lula, Haddad também terá a função de dialogar com governadores, partidos aliados e subir em palanques locais.

"Ele é o vice do Lula. Ele vai dar o recado do Lula nesses lugares, porque o Lula não pode ir, para consolidar (o legado do PT na região). Ele vai conversar com as pessoas em nome do Lula", afirmou Jonas Paulo.

Haddad será acompanhado em todas as viagens pelo coordenador da campanha presidencial do partido, o ex-diretor da Petrobras José Sérgio Gabrielli.

Virtual candidata a vice em uma chapa encabeçada por Haddad, Manuela D'Ávila (PCdoB) não participará das agendas. Ela vai trabalhar em uma outra frente, se reunindo com movimentos sociais, explicou Jonas Paulo.

Ilê Ayê. Na capital da Bahia, Haddad se reunirá em um hotel com militantes do PT logo pela manhã. Depois, a partir das 15h30, participará da caminhada na ladeira do Curuzu, Liberdade, berço do bloco afro Ilê Aiyê e de entidades políticas do movimento negro.

Na ocasião, uma carta endereçada a Lula deve ser entregue ao ex-prefeito de São Paulo por dirigentes do movimento negro. Nela, além da defesa do maior líder petista, as organizações cobrarão ao PT a defesa da pauta racial, que afirmam ter sido deixada de lado pelo partido sobretudo nos governos da presidente cassada Dilma Rousseff, quando a demarcação de terras quilombolas foi próxima do zero.