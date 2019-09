BRASÍLIA (Reuters) - A força-tarefa do Ministério Público Federal da operação Lava Jato pediu nesta sexta-feira à juíza da Vara de Execuções Penais de Curitiba, Carolina Lebbos, que conceda a passagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o regime de prisão semiaberto.

Na petição, os procuradores da força-tarefa alegam que "o cumprimento da pena privativa de liberdade tem como pressuposto a sua execução de forma progressiva", com a reinserção gradual do preso à sociedade, e que a partir do tempo de prisão determinado a Lula pelo Superior Tribunal de Justiça --8 anos, 10 meses e 20 dias-- o ex-presidente já teria o 1/6 exigido por lei para progressão de regime.

A petição é assinada por todos os 15 procuradores que integram hoje a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, responsáveis pela acusação a Lula no processo em que já foi condenado, relativo a um tríplex no Guarujá.

Lula está preso em regime fechado desde abril de 2018, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.

Na petição, os procuradores dizem ainda que, cumpridas as normas subjetivas da lei, como o atestado de que o preso tem bom comportamento por parte do superintendente da PF do Paraná, e depois que a defesa for ouvida, o MP requer que seja deferida a progressão de Lula para o regime semiaberto.

A amigos e advogados que o visitam, Lula tem afirmado que não pretendia pedir a progressão de regime, a que teria direito a partir deste mês.

Em nota, o advogado de Lula, Cristiano Zanin, informou que irá conversar com o ex-presidente na próxima segunda-feira para que ele decida se irá ou não aceitar o benefício.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)