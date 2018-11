O vice-governador do Rio, Francisco Dornelles (PP), assumirá o governo do Estado após a prisão do governador Luiz Fernando Pezão (MDB), confirmou, nesta quinta-feira, 29, a assessoria de imprensa do Palácio Guanabara, sede do governo do Estado.

Dornelles já havia assumido o cargo em 2016, quando Pezão se afastou do cargo para tratar um câncer. Na ocasião, o governo do Estado do Rio decretou "estado de calamidade financeira", às vésperas dos Jogos Olímpicos de 2016.

