BRASÍLIA (Reuters) - O general da reserva do Exército Fernando Azevedo e Silva, que comandará o Ministério da Defesa no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, disse nesta quarta-feira que o que está alinhado no momento é que a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro termina no final deste ano e que uma eventual continuidade será estudada a partir de janeiro.

Em entrevista a jornalistas no Centro Cultural Banco do Brasil, sede do gabinete de transição para o futuro governo, Azevedo e Silva também anunciou que o general Edson Leal Pujol assumirá o comando do Exército no novo governo, enquanto o comando da Marinha ficará a cargo do almirante Ilques Barbosa Junior e a Força Aérea Brasileira (FAB) será comandada pelo brigadeiro Antonio Carlos Moretti Bermudez.

(Reportagem de Ricardo Brito)