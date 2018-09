No segmento da 'Justiça Estadual', o Tribunal de Justiça de São Paulo é o que menos pesa na economia de seu Estado. De acordo com o painel de indicadores do Justiça em Números, a despesa total do TJ paulista em relação ao PIB do Estado (índice denominado G1) é de 0,56% em São Paulo. A média da Justiça Estadual é de 0,80%.

Segundo o TJ paulista, isso significa que, quando se leva em consideração a despesa total do Tribunal em comparação ao PIB de seu Estado, a Corte gasta 30% menos que a média nacional. Quando comparado ao índice do tribunal que apresentou a maior despesa, o gasto da Corte paulista é 77% inferior.

"Apesar de ter a menor despesa/PIB, o Tribunal paulista recebe a maior demanda do País", assinala o TJ/São Paulo. No Estado estão em curso 20,5 milhões de processos, o que representa 32% do total de ações na Justiça Estadual e 25% de todos os processos do Judiciário brasileiro.

Outra comparação envolve produtividade, acentua o TJ. "Mesmo gastando menos, São Paulo tem o segundo maior Índice de Produtividade por Magistrado (IPM), que atingiu 2.363, ou 28% acima da média nacional. O número é calculado pela relação entre o volume de casos baixados e o número de magistrados que atuaram durante o ano na jurisdição."