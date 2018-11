O general de divisão da reserva Ajax Porto Pinheiro foi confirmado nesta terça-feira, 27, pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como novo assessor especial do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. O general foi indicado pelo comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, e irá substituir o general Fernando Azevedo e Silva, que foi nomeado ministro da Defesa do presidente eleito Jair Bolsonaro.

Toffoli havia pedido que Villas Bôas indicasse um novo nome para o cargo, que auxilia o presidente em questões relacionadas à área de segurança, tanto no âmbito do STF como no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A exemplo de vários outros generais do governo Bolsonaro, o general Ajax foi comandante das forças militares da ONU no Haiti entre outubro de 2015 e outubro de 2016, segundo informações divulgadas pela assessoria do STF.

De acordo com o tribunal, o general comandou as tropas internacionais da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH) nas operações de ajuda humanitária no País, após a passagem do furacão Matthew. Porto Pinheiro coordenou as operações logísticas que culminaram na desmobilização de todo o componente militar da MINUSTAH quando do encerramento da Missão.