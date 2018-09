O comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, afirmou à reportagem que o atentado a faca ao candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) "aumenta muito as nossas preocupações com as eleições". Villas Bôas, que tem rechaçado repetidamente a possibilidade de uma intervenção militar no País, vem se mostrando preocupado com o acirramento dos ânimos na disputa eleitoral.

Jair Bolsonaro foi esfaqueado hoje quando participava de um ato de campanha em Juiz de Fora (MG). Com suspeita de perfuração no fígado, ele está internado num hospital da região. O suspeito foi preso em flagrante.