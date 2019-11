A deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), que foi reeleita neste domingo, 24, presidente nacional do PT, afirmou em discurso no início da noite que o partido quer ter protagonismo nas eleições de 2020, inclusive com a costura de alianças.

"Queremos Lula presidente novamente", disse no encerramento do 7º Congresso Nacional da sigla, que na Casa de Portugal, em São Paulo. "A luta que a gente quer é a do campo democrático, nas ruas, o povo vai combater os retrocessos", afirmou, criticando a política econômica de Jair Bolsonaro, que segundo ela, retira direitos do povo.

Gleisi disse ainda que o PT quer a anulação da condenação de Lula e provar sua inocência. "Queremos a prisão de Sergio Moro pelas barbaridades que cometeu", disse ao falar do ex-juiz da Operação Lava Jato e agora ministro da Justiça.

"A extrema direita está indo conversar com o povo e temos que fazer o contraponto", afirmou ela, ressaltando que o PT precisa "ir nas vilas" e conversar com as pessoas.