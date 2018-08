Candidato à reeleição ao governo do Distrito Federal pelo PSB, o governador Rodrigo Rollemberg, afirmou neste sábado, 4, que, apesar de ter declarado apoio a Ciro Gomes, candidato à Presidência pelo PDT, dará espaço para Marina Silva, candidata da Rede ao comando do Palácio do Planalto, em seu palanque.

"Aqui no Distrito Federal vamos ter palanque duplo porque o meu vice é do PV e o meu candidato ao Senado é da Rede. Então, vai ser inevitável o nosso apoio a ela", afirmou o governador.

Rollemberg compareceu à convenção nacional da Rede, realizada ao longo deste sábado em Brasília. "Vim apresentar meu agradecimento a ela pelo apoio do partido aqui no DF", afirmou.

Para Rollemberg, a opção feita pelo PSB de neutralidade na campanha eleitoral nacional é ruim e prejudica os palanques locais. "Eu sempre defendi que o PSB apoiasse o Ciro, tanto que aqui no DF, o partido decidiu apoiá-lo, mas precisamos aguardar a reunião de amanhã", disse.