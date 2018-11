BRASÍLIA (Reuters) - O governo do presidente eleito Jair Bolsonaro terá um Ministério do Desenvolvimento Regional que englobará competências atualmente de responsabilidade das pastas de Cidades e Integração Nacional, disseram nesta terça-feira o presidente eleito e seu futuro ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

"Existem questões que são muito complexas, matérias que são de competência local, outras de competências estadual, então o arranjo definitivo do Ministério da Infraestrutura --ou dos Transportes, vamos dizer assim, o nome talvez não esteja fechado-- vai lidar com questões de transporte, aquelas que são de competência federal", disse Freitas.

"O Ministério de Desenvolvimento Regional fica com Cidades e Integração Nacional e o Ministério de Minas e Energia permanece com as competências", acrescentou o futuro ministro em entrevista coletiva ao lado de Bolsonaro.

Pouco depois, o próprio Bolsonaro confirmou a informação de que uma pasta para o desenvolvimento regional será criada em sua gestão.

"Teremos sim", respondeu o presidente eleito quando indagado pelos repórteres sobre a futura pasta.

(Reportagem de Ricardo Brito)