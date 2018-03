SÃO PAULO - O governo brasileiro disse nesta quinta-feira ver "com grande preocupação" a decisão do governo dos Estados Unidos de impor tarifas sobre as importações de aço e alumínio e disse que "recorrerá a todas as ações necessárias" nos âmbitos bilateral e multilateral para preservar seus interesses.

Em nota conjunta, os ministérios das Relações Exteriores e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços afirmaram ainda que a imposição das tarifas --de 25 por cento para importações de aço e de 10 por cento para importações de alumínio-- são incompatíveis com as obrigações dos EUA junto à Organização Mundial do Comércio (OMC).