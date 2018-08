BRASÍLIA (Reuters) - O governo de Roraima ingressou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira solicitando a suspensão temporária da imigração de venezuelanos por meio da fronteira em Pacaraima, no norte do Estado, informou o governo estadual em nota.

A medida visa "evitar eventual perigo de conflitos, com derramamento de sangue entre brasileiros e venezuelanos", de acordo com o governo de Roraima.

A ação ocorre após uma onda de violência iniciada no fim de semana em Pacaraima, deflagrada depois que o dono de um estabelecimento local foi esfaqueado e espancado.

(Reportagem de Mateus Maia)