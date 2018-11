A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, declarou, nesta quinta-feira, 22, que o governo do presidente Michel Temer está entregando o País em melhores condições econômicas do que quando assumiu. Durante evento do Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília, ela afirmou que o País tem investido uma "grande quantidade de verbas públicas" para aumentar o bem-estar dos brasileiros.

"O governo federal tem apostado em eficiência e agora entrega o País em melhores condições econômicas do que as recebidas há cerca de um biênio", disse a procuradora-geral.

No mesmo evento, voltado para orientar governos eleitos, o presidente do TCU, ministro Raimundo Carreiro, afirmou que saúde, educação e segurança pública são os grandes "gargalos" do País que precisam de melhor eficiência de gestão na administração pública.

Mais cedo, o presidente Michel Temer afirmou, durante o evento, que é necessária uma colaboração entre órgãos de poder para que o Brasil continue crescendo.