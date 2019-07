Após a aprovação do texto principal da reforma da Previdência pela comissão especial nesta quinta-feira, o governo do presidente Jair Bolsonaro espera que a proposta seja votada no plenário da Câmara dos Deputados já na próxima semana, segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

Pelo menos ela deve ser votada no 1º turno. Se este cenário se concretizar, a tramitação do texto só será encerrada na Casa em agosto porque o Congresso entra em recesso em 18 de julho. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, a reforma precisa ser votada em dois turnos pela Câmara e pelo Senado.

Mas o ministro comemorou o placar da votação na comissão especial, onde o parecer do relator Samuel Moreira (PSDB-SP) foi aprovado por 36 votos a favor e 13 votos contra.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, também comemorou a aprovação e afirmou que isso “é comprovação da tese de que a maioria (dos parlamentares) quer botar (o País) para funcionar. Tem uma ou outra criatura do pântano, que vive no paleolítico, mas muita gente quer acertar”, afirmou.

O texto, no entanto, ainda pode ser modificado na comissão, uma vez que os deputados iriam apreciar destaques, com pedidos de parlamentares para modificações específicas. Para ele, a diferença de votos foi “extraordinária” e é um indicativo de que o governo poderá ter mais de 308 votos, o mínimo necessário para a aprovação da proposta, no plenário na semana que vem.

“A aprovação veio com muito trabalho e muito empenho do governo Bolsonaro. A votação foi maior do que a gente esperava e encaminha muito bem a votação para o plenário. Estamos felizes, mas ainda há muito trabalho pela frente”, disse.

Onyx destacou que a economia prevista com a proposta, de R$ 1 trilhão em dez anos, tem uma potência fiscal que dá solvência para o Brasil na próxima década.

O ministro afirmou que os policiais militares e do Corpo de Bombeiros terão simetria nas regras de aposentadoria com os integrantes das Forças Armadas e informou que o destaque apresentado pelo DEM levará a categoria para o projeto que trata da aposentadoria dos militares. Ele ressaltou, no entanto, que essas mudanças dependem de decisão da comissão especial e do plenário da Câmara

Ele disse ainda que poderá haver algum tipo de ajuste em transição de policiais da União na votação em plenário. “Não há exceção para ninguém, a reforma vale para todos”, disse o ministro.

Na parte da tarde, a Comissão Especial da Reforma da Previdência rejeitou por 31 votos a 17, o destaque nº 47, apresentado pela bancada do Podemos, que buscava garantir integralidade e paridade para os profissionais de segurança pública, com idade mínima de aposentadoria aos 53 anos para homens e 52 anos para as mulheres O destaque ainda previa um pedágio de 17% no tempo de serviço para os profissionais que já estão na ativa.

Esse destaque, que tinha como base uma emenda apresentada pelo deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), estendia as regras previstas para as Forças Armadas a policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis, policiais militares, bombeiros, guardas municipais, agentes penitenciários, agentes socioeducativos, agentes de trânsito, agentes da Abin e oficiais de justiça.

Após a rejeição do destaque, manifestantes no plenário da comissão protestaram contra o resultado e gritaram que o PSL, partido de Bolsonaro, “traiu a polícia do Brasil” e também entoaram coro afirmando que o presidente é “traidor”.

Durante o dia, Bolsonaro afirmou que o novo ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, vai trabalhar junto ao Congresso em busca da solução para demandas dos policiais relativas à reforma da Previdência. Mas o relator afirmou achar que não deve ter orçamento para um destaque desses.