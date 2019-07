Diante de uma sinuca de bico que atravessa governos, a relação entre caminhoneiros e cadeia produtiva segue dependendo de mediação do poder público. Após publicar a nova métrica para cobrança do frete, o governo voltou atrás e suspendeu a tabela, tentando encontrar um denominador comum entre as expectativas.

O pedido para que as normas determinadas no Diário Oficial da União (DOU) da última quinta-feira fossem suspensas partiu do ministério da Infraestrutura, comandado por Tarcísio Freitas. A suspensão, em teoria, é temporária, já que amanhã (24) o presidente Jair Bolsonaro se encontra com líderes da categoria para fazer a mediação. "Ela [nova tabela] está suspensa e, portanto, volta a valer a antiga, até que consigamos construir consenso", garantiu o ministro.

A tabela publicada na última semana começou a valer no sábado (20) e foi elaborada pela Esalq-Log, da USP. A multa prevista para o não cumprimento era de até R$ 10,5 mil. A ANTT, que aceitou a suspensão, disse que não houve aplicação de pena no período.

A tabela publicada leva em consideração o custo fixo, incluindo depreciação do veículo e seguro, custos variáveis como combustível, pneus e manutenção. Na sexta-feira, dia seguinte à publicação, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), que representa mais de 140 sindicatos e nove federações, que envolvem 900 mil caminhoneiros autônomos, afirmou que recebeu reclamações de motoristas porque os valores estipulados pela Esalq-Log "estão muito aquém da realidade do mercado".

De acordo com o ministério, Tarcísio tem mantido diálogo frequente com lideranças dos caminhoneiros, que no ano passado fizeram uma greve que provocou desabastecimento e forte impacto na economia. A categoria apoiou, em sua maioria, o presidente Jair Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018, mas desde março lideranças isoladas têm defendido nova paralisação.

Após a determinação do ministro, Bolsonaro afirmou que Freitas tem "carta branca" para negociar com os caminhoneiros, mas que não orientou a suspensão da tabela.

Ontem, protestos esparsos de caminhoneiros eram divulgados em redes sociais e por vários grupos no WhatsApp, em Estados como Paraíba, Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais. As movimentações se dão no momento em que o Brasil colhe a safra de grãos de meio de ano, a safrinha, período em que a demanda por transporte é maior.

"A Fecam-SP [Federação dos Caminhoneiros de São Paulo] está sugerindo que não sejam feitas paralisações agora e que a categoria espere a reunião de quarta-feira com o governo federal", informou a entidade, que vai participar da reunião.

"Mas alguns motoristas promoveram protestos no Estado de maneira muito tímida, em alguns postos de combustível no interior", acrescentou. "O momento (de paralisação) não é interessante agora. Tem caminhoneiro que precisa trabalhar e estamos preocupados com a segurança deles", completava a nota.

A posição de esperar pela reunião é a mesma em Minas Gerais. Segundo o presidente da Federação dos Caminhoneiros Autônomos de cargas e Bens de Minas Gerais, Antonio Vander, a tabela de pisos mínimos não inclui "o valor da alimentação da família dos caminhoneiros autônomos e está havendo muita divergência sobre isso. O caminhoneiro tem que negociar o frete".

Vander acrescentou que quando a primeira tabela foi anunciada pelo governo de Michel Temer, no ano passado, o frete melhorou, mas isso atraiu uma série de investidores que compraram caminhões para serem dirigidos por terceiros, o que ampliou a disputa pelas cargas e os fretes voltaram a ser achatados. "A tabela é para autônomo ou investidor?”