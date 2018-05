SÃO PAULO (Reuters) - O governo do presidente Michel Temer decidiu usar o Exército para desobstruir rodovias que têm sido alvo de bloqueios realizados por caminhoneiros que protestam contra a alta do diesel, disse à Reuters uma fonte governamental com conhecimento do assunto.

A decisão foi tomada em uma reunião no Palácio do Planalto da qual participam Temer e ministros no quinto dia de paralisação dos caminhoneiros em todo o país, apesar do acordo firmado na véspera entre a categoria e o governo. De acordo com a fonte, além do Exército, a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares dos Estados também atuarão nos desbloqueios onde for necessário.

(Reportagem de Eduardo Simões)