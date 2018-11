BRASÍLIA - O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira que existem dificuldades em torno de um acordo que permita a votação do projeto de cessão onerosa.

Em rápida entrevista coletiva ao chegar ao gabinete de transição, após reunião no Palácio do Planalto para discutir o tema, Guedes afirmou que aparentemente há um impacto que ameaça o teto dos gastos e que serão feitos mais estudos antes de uma decisão.

Pouco antes, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (MDB-RR), disse que as equipes do atual e do próximo governo discutem a forma de garantir o repasse de recursos de um eventual leilão do excedente de petróleo da cessão onerosa a Estados e municípios sem ferir o teto de gastos.

(Reportagem de Mateus Maia)