O candidato a vice na chapa do PT, Fernando Haddad, colou novamente a imagem do candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, na do governo do presidente Michel Temer (MDB). Segundo ele, o plano econômico do tucano é "rigorosamente o de Temer, porque foi o PSDB que fez o seu programa econômico".

"Até respeitaria mais o PSDB se assumisse a paternidade de Temer", disse o petista, que participou de um evento sobre soberania energética com representantes dos petroleiros, dos trabalhadores do setor elétrico e de movimentos sociais. "Se você pegar a reforma trabalhista, o relator é do PSDB. A Petrobras, quem assumiu foi o (Pedro) Parente. A mudança no regime de partilha, quem fez foi o (José) Serra. Tem sempre um tucano atrás da maldade. Acho que o Alckmin deveria assumir isso", disse.

Aos presentes, que entre várias saudações, chegaram a exaltar Haddad como o próximo presidente, o petista reiterou o compromisso de rever as reformas da gestão emedebista. "Vamos pegar cada decisão do governo Temer, sentar com os trabalhadores e revogar aquilo que fere a dignidade do trabalhador", prometeu.