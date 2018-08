O atual governador do Amazonas, Amazonino Mendes (PDT), lidera a corrida eleitoral no Amazonas no primeiro turno, segundo uma pesquisa do Ibope revelada na noite desta sexta-feira, 17, pela TV Globo.

De acordo com o levantamento, o pedetista tem 29% das intenções de voto, contra 19% de Wilson Lima (PSC) e 16% de Omar Aziz (PSD). David Almeida (PSB) vem em seguida, com 15%. Berg da UGT (PSOL) e Sidney Cabral (PSTU) anotaram 1%. Brancos e nulos somaram 16% e indecisos, 4%.

A pesquisa tem três pontos porcentuais de margem de erro para baixo e para cima e foi feita entre 13 e 16 de agosto. Ela foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-05767/2018.